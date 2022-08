Elezioni 2022, Si e Verdi rinviano incontro con Letta

"L’alleanza Verdi e Sinistra comunica che ha deciso di rinviare l’incontro di oggi con il segretario del Pd, Enrico Letta, alla luce delle novità politiche emerse nella giornata di ieri". E' quanto si legge in una nota di Sinistra Italiana e Verdi. "Registriamo comunemente un profondo disagio nel paese e in particolare nel complesso dell’elettorato di centro-sinistra che ha a cuore la difesa della democrazia, la giustizia climatica e sociale. Essendo cambiate le condizioni su cui abbiamo lavorato in questi giorni, sono in corso riflessioni e valutazioni che necessitano di un tempo ulteriore". Si legge in una nota di Sinistra Italiana e Verdi", aggiungono.

Ieri Letta e Calenda hanno chiuso il tira e molla degli ultimi giorni e firmato un patto elettorale davanti a 'testimoni' - al gruppo dem alla Camera dove si è svolto l'incontro c'erano anche Benedetto Della Vedova ed esponenti di Pd, Azione e Più Europa. A chiedere l'incontro erano stati i leader di Sinistra italiana ed Europa verde dopo l'intesa siglata.

"Prendiamo atto dell'accordo bilaterale tra Partito democratico e Azione +Europa. E' un accordo che non ci riguarda - aveva spiegato il co-portavoce di Europa verde Angelo Bonelli - tra l'altro non ne condividiamo molte cose nel merito delle questioni programmatiche. L'incontro che chiediamo al Partito democratico - aveva aggiunto - serve a verificare se ancora ci sono le condizioni di un'intesa elettorale che coinvolga l'alleanza tra Verdi e Sinistra".

A fargli eco il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni: "Questa trattativa un po' curiosa che si concentrata molto sui collegi, era partita con un veto. Ho sfidato personalmente Carlo Calenda a mettersi in gioco. Noi non abbiamo paura a metterci in gioco e correre sul proporzionale. La nostra proposta politica - avverte il leader di Si - non è negoziabile. Per questo consideriamo questo accordo legittimo, perché è bilaterale, ma in nessun modo vincolante sul tema programmatico della proposta politica".

"Noi siamo quelli di oggi, di ieri e di domani - aveva continuato Fratoianni - Noi siamo pacifisti e siamo contro ogni aumento della spesa militare. E continueremo a batterci perché ci sia una escalation diplomatica e non un'escalation delle armi. Questa è la nostra proposta e sarà la nostra proposta in campagna elettorale. Alla fine di quell'incontro, che abbiamo chiesto, valuteremo se sussistono le condizioni per fare quello che abbiamo provato a fare in queste settimane. In modo chiaro, senza trattative sui posti".

Una richiesta raccolta a stretto giro da Enrico Letta, determinato a rinsaldare il più possibile i rapporti con gli alleati in vista del voto. "Incontro con i leader di Sinistra italiana ed Europa verde? Certamente. Propongo di vederci domani (oggi, ndr)", era stata la replica del leader dem.