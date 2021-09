Elezioni Trieste, è corsa a due

Elezioni amministrative a Trieste, è corsa a due nonostante le 21 liste e i 10 candidati a sindaco della città, con 800 in lizza per la poltrona da consigliere comunale. Il centrodestra punta ancora compatto su Roberto Dipiazza, mentre il centrosinistra candida il vice presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Francesco Russo.

Le elezioni amministrative, comunali e regionali, si svolgeranno domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre. Si vota in particolare per l'elezione dei sindaci di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e per il rinnovo dei consigli comunali delle stesse città. In Calabria, dopo la morte della governatrice Jole Santelli, si svolgono le elezioni per il presidente della regione.