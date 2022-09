Porte aperte all’afflusso del pubblico per 4 giorni

Il feretro della regina Elisabetta II, partito da Buckingham Palace in solenne corteo per l’ultimo addio a Londra, ha raggiunto Westminster Hall, dove sarà esposto per 4 giorni, prima dei funerali di Stato di lunedì 19 settembre. Le porte saranno aperte all’afflusso del pubblico.