Ente Nazionale per il Microcredito, nel 2021 entrate per oltre 24 mln, solo 2 mln contributo pubblico

Nel 2021 l'Ente Nazionale per il Microcredito ha percepito un contributo pubblico di funzionamento di circa 2 milioni a fronte di entrate complessive di oltre 24 milioni. Il rapporto tra somme ricevute dallo Stato e le somme ottenute soprattutto a valere sui fondi di programmi nazionali ed europei è inferiore al 9%. E' quanto comunica una nota, diffusa in seguito all'approvazione, da parte del cda di Enm, dell'approvazione del bilancio dello scorso anno. "Ciò è un esempio pressoché unico - si legge - di un ente virtuoso avendo, da una parte assicurato la propria attività istituzionale regolando e sviluppando il fenomeno del microcredito in Italia, e dall’altra avendo nello stesso anno fiscale quale sostituto di imposta versato all'erario importi maggiori di quanti ricevuti per il suo funzionamento ordinario".

Nel 2021 l'Ente ha erogato finanziamentii per 431 milioni di euro, per 18.533 operazioni accolte. L'effetto Leva occupazionale del Microcredito è stata pari a 2,43 per ciascun finanziamento per un totale di 45 mila unità lavorative impiegate grazie al microcredito. Sono complessivamente 109 gli sportelli territoriali di Microcredito aperti in tutta Italia, presso Comuni (54), Camere di Commercio (17), Centri per l’impiego (28), Università (1), Comunità Montane (3) ed Enti Privati (6).

Enm impiega 222 operatori presso gli sportelli informativi di microcredito, 533 tutor di microcredito convenzionati con l’Ente ed iscritti nell’Elenco Nazionale Obbligatorio. Infine, fa sapere la nota, sono 37,2 i milioni di euro di finanziamenti comunitari per i progetti gestiti dall’Ente dal 2012.