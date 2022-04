Epatite misteriosa bimbi, l'Oms apre un'indagine

Nessuna restrizione ai viaggi, ma l'Oms monitora l'allargamento dei casi di epatite acuta di origine sconosciuta in bimbi sani segnalati in Europa. '74 nel Regno Unito, 5 in Irlanda e 3 in Spagna. "I virus dell'epatite A, B, C, E e D sono stati esclusi dopo i test di laboratorio mentre sono in corso ulteriori indagini per comprendere l'eziologia di questi casi", evidenzia l'Oms in una nota. "Dato l'aumento dei casi segnalati nell'ultimo mese e il potenziamento delle attività di screening, è probabile che nei prossimi giorni verranno segnalati più casi", avvertono gli esperti.