Etapharma e le nuove tecnologie: crescere sui social grazie all’intelligenza artificiale

Mussomeli (CL), 1 MARZO 2023. Cos’è l’intelligenza artificiale? Si tratta di un sistema capace di imitare e riprodurre le abilità umane come l’apprendimento, la creatività e il ragionamento.

L’IA è capace di interagire con l’ambiente con cui si interfaccia e rielaborare il proprio comportamento in maniera autonoma.

Questa tecnologia è stata sfruttata dall’azienda Etapharma per accrescere la propria presenza sulle piattaforme social più conosciute, come Instagram e Facebook, riuscendo nel proprio obiettivo.

Grazie al metodo utilizzato per gestire questo tipo di comunicazione, Etapharma ha allargato il proprio raggio arrivando a esportare in tutta Europa.

Si tratta di una perfetta combinazione di qualità, dovuta all’ideazione e alla creazione di innovativi prodotti Made in Italy, e alla gestione marketing con metodi avanzati.

Intelligenza artificiale come strategia comunicativa

Non è da sorprendersi come ai giorni d’oggi, quando la tecnologia è in ogni oggetto che ci circonda, ci si affidi sempre di più alle ultime scoperte.

Di intelligenza artificiale si parla già dagli anni Cinquanta, ma i progressi fatti finora sono enormi.

Esistono per esempio gli Humatar, ovvero dei mediatori virtuali che replicano le abilità umane per interagire con essi. Queste comprendono la capacità di ragionare, di inventare e di apprendere.

Nel video Humatar lanciato da Etapharma si può vedere un perfetto esempio di questo tipo di tecnologia. È un qualcosa che ci torna familiare, perché siamo abituati ad avere a che fare con voci virtuali e a interagirci.

Ciò che conferisce agli Humatar un valore aggiunto è quella presenza, seppur virtuale, che va a rompere la barriera tra l’azienda e i clienti, garantendo un supporto reattivo e diretto.

Questo ha anche permesso di assottigliare la distanza con l’estero, portando Etapharma a espandere il proprio mercato in Europa e negli Stati Uniti.

Prodotti innovativi Made in Italy

A partire dal Sud Italia, questa impresa si è fatta largo nel mercato nutraceutico grazie ai suoi prodotti innovativi, crescendo all’interno del proprio territorio e dimostrando che anche in Italia è possibile fare impresa.

Questa propone dei trattamenti, come il Dimavis e il Keratovis, che combinati con la giusta alimentazione e un sano stile di vita consentono di agire sull’equilibrio corporeo.

Dimavis è un trattamento della durata di 20 giorni che migliora il metabolismo dei grassi, permette di contrastare sia la fame nervosa, che la steatosi epatica (fegato grasso).

Il trattamento mira così a stimolare l’organismo nella produzione di energia rifacendosi alle riserve adipose.

Il Ketovis è invece un protocollo alimentare della durata di 10 giorni, che ricrea gli effetti detossificanti del digiuno senza incorrere nei problemi provocati da esso.

Questo trattamento favorisce l’equilibrio del colesterolo, il riciclo e la rigenerazione cellulare e la riduzione della massa grassa.

Il vantaggio di quest’ultimo trattamento è che grazie agli aminoacidi essenziali viene mantenuta la massa magra e si agisce quindi solo su quella grassa, smobilitandola, così da essere utilizzata dall’organismo per produrre energia.

Etapharma si presenta quindi come un grande esempio di imprenditoria italiana, grazie alla combinazione della qualità dei prodotti interamente italiani e dell’efficiente uso delle tecnologie moderne.

