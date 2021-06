Euro 2020, Italia-Svizzera - La diretta

Italia-Svizzera, ci siamo. La sfida valida per la seconda giornata del gruppo A degli Europei si gioca questa sera allo stadio Olimpico alle 21. Dopo la bella vittoria per 3-0 contro la Turchia al debutto, gli azzurri di Roberto Mancini vanno a caccia di un altro successo per blindare la qualificazione agli ottavi di finale della rassegna continentale.