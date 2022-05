Eurovision 2022, applausi per Kalush Orchestra: appello per Ucraina e Mariupol

Appello per l'Ucraina e Mariupol da parte della Kalush Orchestra a conclusione della loro performance sul palco della finale dell'Eurovision 2022. Nel pomeriggio il video appello del presidente ucraino Zelensky al pubblico europeo a votare per la band ucraina (nessun Paese può votare per il proprio candidato all'Eurovision Song Contest). Tra folk e hip hop, il brano 'Stefania' è diventato una sorta di inno per la madre patria nei giorni della guerra contro l'invasione russa. L'esibizione del gruppo è stata applauditissima. L'Ucraina ha già vinto due volte l'Eurovision (nel 2004 e nel 2016).