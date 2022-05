Eurovision 2022, Morgan: "Mahmood-Blanco-Lauro nuova trinità in cui non mi riconosco, presentatori da barzelletta"

"Non sto seguendo l'Eurofestival, credo sia più scena che sostanza. Tutta l'Italia della comunicazione si ferma perché c'è l'Eurovision Song Contest? E allora io non mi fermo e non lo guardo; io lavoro e non mi fermo, solo perché c'è l'Eurofestival...". E' la presa di posizione personale che esprime Morgan, intervistato dall'AdnKronos a margine della sua lezione-spettacolo su Umberto Bindi al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, in occasione del 90° anniversario di nascita del cantautore che fu tra i massimi esponenti della cosiddetta 'scuola genovese' assieme a Luigi Tenco, Fabrizio De Andrè , Gino Paoli, Bruno Lauzi.

L'Italia, che ospita a Torino questa edizione dell'Eurovision Song Contest grazie alla vittoria lo scorso anno dei Maneskin, la cui finale si svolgerà sabato, è in gara con i trionfatori dell'ultimo Festival di Sanremo, Mahmood e Blanco, ma sul palco ci sarà pure Achille Lauro, anche se ufficialmente in rappresentanza della repubblica di San Marino... Come giudica Morgan questo 'trio'? "E' la nuova Trinità - risponde - ma io non mi sento rappresentato da loro e non credo di essere l'unico".

La 'trinità' musicale italiana ideale di Morgan quale sarebbe, invece? "Escludendo me stesso? Purtroppo sono tutti morti, sarebbero Fabrizio De André e Franco Battiato morti fisicamente e Ivano Fossati che è vivo ma è morto artisticamente". A Francesco De Gregori non lo diciamo... "Ma lui è ancora un ragazzo!", scherza Morgan. Quanto ai presentatori di questo Eurovision Song Contest, per Morgan "non c'è limite alla aberrazione: Mika non è italiano, Laura Pausini non padroneggia il linguaggio e Cattelan è moscio... quanto a Malgioglio è inqualificabile. Ma che scelte sono? Questa sarebbe la 'vetrina' dell'Italia? Mi ricordano la barzelletta con il cieco, il muto, il sordo...".

(di Enzo Bonaiuto)