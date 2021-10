Expo Dubai, presidente Gksd Kamel Ghribi visita Padiglione Italia

Il Presidente di Gksd dott. Kamel Ghribi durante le ricorrenti visite alle strutture sanitarie del Gruppo San Donato presenti in Dubai, ha avuto il piacere e l'orgoglio di visitare il Padiglione Italia a Expo Dubai e di essere accolto dal Commissario Generale Dott. Paolo Glisenti. L'architettura del Padiglione ricorda la storia che l'Italia ha avuto con il mare: i tre scafi di navi stanno a ricordare che gli italiani sono stati esploratori, Repubbliche Marinare e il mare della speranza. Un modo di concepire il costruire in maniera innovativa e nel completo rispetto dell'ambiente: plastica riciclata trasformata in corde nautiche, piante selvatiche mediterranee diventano decoro per una meravigliosa cupola a rievocare il nostro Rinascimento, alghe che rendono possibile purificare l'aria, caffe' e bucce d'arancia diventate passerelle sospese.

Non poteva mancare una duna di sabbia di provenienza locale. Davanti a tanto, bisogna essere orgogliosi di essere italiani, essere coscienti che l'Italia possiede ed esprime l'eccellenza. E' il paese che e' bagnato dal Mediterraneo che e' ponte proteso verso altre culture a noi molto vicine. Il Dott. K. Ghribi augura a Padiglione Italia e a tutti coloro che hanno preso parte alla sua realizzazione, di essere consapevoli della fierezza che le grandi cose si realizzano non solo progettando ma anche credendo e ritrovando le proprie radici.