F1, Alonso all'Aston Martin nel 2023: prenderà il posto di Vettel

Fernando Alonso correrà con l'Aston Martin dal 2023. Lo spagnolo prenderà il posto di Sebastian Vettel che, pochi giorni fa, ha annunciato il ritiro a fine 2022.

"Il team Aston Martin Aramco Cognizant Formula 1 è lieto di confermare che Fernando Alonso si unirà al team nel 2023 con un contratto pluriennale", annuncia il team dal suo sito. "L'intera azienda è molto entusiasta di portare alla squadra l'incredibile esperienza, il ritmo brillante e la capacità di guida di Fernando. Il reclutamento di un talento speciale come Fernando è una chiara dichiarazione di intenti da parte di un'organizzazione che si è impegnata a sviluppare una squadra vincente in Formula 1", si legge ancora nel comunicato.

"Questa squadra sta chiaramente mettendo energia e impegno per vincere, ed è quindi una delle squadre più emozionanti della Formula 1 oggi", afferma Alonso aggiungendo: "Conosco Lawrence e Lance Stroll da molti anni ed è ovvio che abbiano l'ambizione e la passione per avere successo in Formula 1. Ho visto come il team ha attratto sistematicamente persone fantastiche con curriculum vincenti e sono diventato consapevole dell'enorme impegno per nuove strutture e risorse a Silverstone".

"Nessuno in Formula 1 oggi sta dimostrando una visione più grande e un impegno assoluto per vincere, e questo la rende un'opportunità davvero eccitante per me. Ho ancora fame e ambizione di lottare per essere in prima linea e voglio far parte di un'organizzazione che si impegna a imparare, svilupparsi e avere successo", ha aggiunto il pilota.