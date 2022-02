Farmacia Lourdes a Rende, la salute oltre il banco anche al tempo del Covid

Un punto di riferimento per l’intera comunità che ha bisogno di chiarezza e fiducia

Rende Cosenza 11 febbraio 2022. “La salute oltre il banco”. Non solo uno slogan ma una vera e propria mission per la Farmacia Lourdes di Rende, cittadina alle porte di Cosenza. La farmacia è frutto di una società di giovani farmacisti che, nel servizio quotidiano all’utenza, ha deciso di mettere al centro dei suoi interessi i reali bisogni della persona. Nata tre anni e mezzo fa, si avvale di tre socie titolari, le dottoresse Viviana Bartella, Maria Carmela Baffi e Francesca Jorio e di un valido team di giovani collaboratori. “La nostra è una missione di salute – spiega la dottoressa Bartella – Ogni giorno ci mettiamo sullo stesso piano dei clienti. Li ascoltiamo e li accompagniamo nel loro percorso di salute. Cerchiamo, con le nostre competenze professionali e i nostri mezzi, di aiutarli a risolvere le problematiche evidenziate e, per quanto possibile, a migliorare il loro stile di vita”.

La farmacia, dunque, non è più solo il ‘negozio dove andare a comprare medicine’ ma anche un luogo dedicato all’ascolto delle tante persone che hanno bisogno di consigli per migliorare il loro benessere psicofisico. “Da quando è scoppiata la pandemia – sottolinea ancora la dottoressa Bartella -molte problematiche sono passate in secondo piano perché a catalizzare l’attenzione di tutti e a condizionare la routine quotidiana è l’emergenza Covid-19. Stiamo affrontando la crisi pandemica con tutte le nostre forze e gli strumenti che la nostra professione ci permette di offrire. Ogni giorno, tra telefonate e presenze fisiche, accogliamo un numero illimitato di utenti. Ultimamente, a causa della recrudescenza dei contagi, stiamo facendo centinaia di tamponi; veramente non stiamo avendo tregua”. Nonostante il momento sia di grave criticità per tutto il sistema sanitario, la Farmacia Lourdes rimane un importante punto di riferimento per la comunità rendese.

“La gente è disorientata, il nostro compito principale è, dunque, quello di infondere fiducia e sicurezza – rimarca Bartella – Ci rendiamo conto ogni giorno di più che, in questo clima di confusione e paura, rappresentiamo un importante tramite diretto con la popolazione, in grado di diffondere le corrette informazioni sull’emergenza sanitaria in corso relativamente a vaccinazioni, quarantene, certificati di guarigione, green pass ed altro ancora.

Di chiarezza, serenità e supporto hanno bisogno soprattutto gli anziani che si sentono bombardati da notizie contrastanti e che, soprattutto, non hanno dimestichezza con gli attuali strumenti informatici e tecnologici”. La farmacia può diventare così una ‘seconda casa’ dove si riceve, qualora sia richiesto, anche supporto psicologico: un servizio che la Farmacia Lourdes offre grazie alle sedute di ascolto e counseling della dottoressa Francesca Jorio. Un’ulteriore conferma che “la salute oltre il banco è possibile”.

CONTATTI: www.farmacialourdesrende.it