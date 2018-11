Roma, 14enne cade dal sesto piano e muore

(Fotogramma)

Un'adolescente è morta dopo essere precipitata dal sesto piano di un palazzo in via della Villa di Lucina in zona Ostiense. E' stato un passante ad accorgersi di quanto stava accadendo, poco prima delle 9.30, e a chiamare la polizia. La giovane aveva 14 anni. La polizia sta effettuando accertamenti, ma al momento l'ipotesi più probabile sembrerebbe quella del suicidio. I genitori della ragazzina non si sono accorti di nulla perché, come hanno spiegato agli agenti, stavano dormendo. La ragazza, nel momento in cui è precipitata, aveva con sé il cellulare.