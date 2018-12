Certosa Trisulti, Comune dice no a protesta: "Manifestanti prevenuti"

(Foto autore Francorov da Wikipedia)

L'amministrazione comunale di Collepardo non ha preso parte alla manifestazione di protesta per tutelare la certosa di Trisulti, in provincia di Frosinone, da possibili ingerenze sovraniste. "Il Comune non ha aderito alla manifestazione perché non c'è nulla di definito. Si tratta di un progetto in divenire, ma non c'è nessun riscontro che la certosa di Trisulti diventi la scuola della nuova destra europea come si va dicendo -argomenta all'Adnkronos il vice sindaco Vincenzo Deparasis che come il sindaco Mauro Bussiglieri è stato eletto con una Lista civica -. Il fatto è che stanno politicizzando la cosa. In piazza stamattina i cittadini di Collepardo si contavano sulle dita di una mano, come hanno potuto constatare i vigili, era tutto organizzato dal Pd".

I timori di quanti sono scesi in piazza oggi derivano dalla paura che il monastero medievale, di proprietà dello Stato e dato in concessione dal ministero dei Beni culturali alla Fondazione Dignitatis Humanae Institute, di carattere religioso di orientamento conservatore vicina al cardinale Burke di cui è stato presidente onorario il cardinale Renato Raffaele Martino, possa diventare l'università del 'populismo' grazie all'appoggio di Steve Bannon, ex controverso stratega di Trump. Il presidente dell'associazione che si è aggiudicata il bando è Benjamin Harnwell, seguace di Bannon e uno dei suoi più stretti alleati in Europa, che, come ha rilevato il Washington Post punterebbe a trasformare il monastero in una "scuola di gladiatori per guerrieri della cultura".