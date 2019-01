Solidarietà: Primo corso di ecografia in Burundi

Il corso di ecografia in Burundi

Primo corso di Ecografia in Burundi. A darne notizie è l'ex governatore siciliano Salvatore Cuffaro che nei giorni scorsi si è recato in Africa a consegnare i soldi raccolti durante una serata di beneficenza ma anche un container contenente apparecchiature sanitarie donate da medici. Il corso teorico pratico di Ecografia si è svolto a Bujumbura "e ha dato la possibilità per la prima volta ai tanti medici che hanno partecipato insieme a tante figure sanitarie e tre suore, di poter essere formati all’uso di questa tecnica fondamentale", spiega Cuffaro.

I partecipanti hanno potuto sperimentare praticamente l’uso dell’Ecografo su tante donne in gravidanza e tanti pazienti con varie patologie. Ad organizzare e finanziare l’evento la Onlus Aiutiamo il Burundi dell’ ex Presidente della Regione Sicilia Salvatore Cuffaro e dell medico Stefano Cirillo.

"Abbiamo ricevuto diversi apparecchi di Ecografia che sono frutto della generosità e della solidarietà di medici e di Ospedali Siciliani che con un container arriveranno presto in Burundi per poter esse utilizzati dai Medici che abbiamo formato con questo corso", ha detto il dottor Cirillo. E ha poi aggiunto: "è solo l’inizio chiederemo alla Sanità Siciliana di adottare il Burundi dove la sofferenza le malattie e la fame sono una vera e propria emergenza umanitaria".