L'avvocato di Brizzi: "Si sfogherà nel suo nuovo film"

(Fotogramma)

''Il mio assistito è ora un uomo sollevato. Testa bassa si è concentrato in questi ultimi tempi sull'uscita del suo prossimo film 'Modalità aereo', nelle sale il 21 febbraio. Ancora non l'ho visto, ma sicuramente nella pellicola ci saranno molti aneddoti autobiografici. Diciamo che si è 'sfogato' in questo modo''. E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos l'avvocato di Fausto Brizzi, Antonio Marino, dopo l'archivizione delle accuse di molestie a carico del regista.