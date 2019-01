Rai esercita opzione diritti Champions

(Afp)

Nel corso del cda Rai di oggi, a quanto si apprende, la Rai su proposta dell’ad Fabrizio Salini avrebbe deciso di esercitare l'opzione, in scadenza al 31 gennaio prossimo, per l’acquisto del pacchetto collegato ai diritti per la Champions League per la stagione 2019/2020.

L'opzione era legata al contratto chiuso lo scorso anno con Sky che ha preso la Champions per una cifra di 300 milioni a stagione per tre anni (900 milioni circa nel complesso) e ha subappaltato a Rai la partita del mercoledì, oltre alle semifinali e alla finale.