Napoli, bimbo morto in casa: ascoltati madre e compagno

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un bimbo di 7 anni è stato trovato morto in un'abitazione a Cardito, in provincia di Napoli. La sorellina di 7 anni è rimasta ferita ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale pediatrico Santobono. I poliziotti sono intervenuti nell'abitazione a seguito della segnalazione di una lite in famiglia. In casa c'era anche un'altra sorellina di 4 anni, illesa, la madre dei tre bambini e il compagno di quest'ultima. I due sono ascoltati in queste ore dagli agenti del Commissariato di Afragola e della Squadra Mobile della Questura di Napoli che indagano sull'accaduto.

Sono ancora in corso di accertamento le cause del decesso del bambino. Secondo quanto appreso, il piccolo sarebbe stato trovato adagiato su un divano dagli agenti intervenuti all'interno dell'abitazione. La bimba rimasta ferita non è in pericolo di vita. La piccola ha comunicato con i sanitari dell'ospedale pediatrico Santobono di Napoli riferendo anche informazioni che serviranno a ricostruire la dinamica dell'accaduto. La bimba è arrivata in codice rosso alle 15.30 al pronto soccorso del Santobono con un trauma cranio-facciale e contusioni multiple da percosse in più parti del corpo.

Ora le sue condizioni sono migliorate ed è ricoverata in Neurochirurgia. La bimba, ignara di quanto avvenuto al fratello, sarà ora presa in carico da un team di psicologi che la seguiranno nel corso della degenza. E' attualmente ricoverata nel reparto di degenza di Neurochirurgia, è vigile e cosciente, non ha deficit motori e le indagini praticate non hanno evidenziato lesioni d'organo. Tuttavia, si legge nel bollettino medico, "le condizioni cliniche e psicologiche impongono un continuo monitoraggio delle funzioni vitali da parte del personale di reparto". Domani mattina verrà emesso un nuovo bollettino medico.