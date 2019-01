Sea Watch, vietato avvicinarsi alla nave

(AFP)

Stop alla navigazione nello specchio d'acqua all'interno della Baia di Santa Panagia, "per un raggio di mezzo miglio dalla posizione di ancoraggio della nave Sea Watch 3". Lo ha deciso la Capitaneria di porto di Siracusa.

Nell'ordinanza, pubblicata anche sul sito della Capitaneria, si legge che "è interdetto, anche ai fini della tutela dell'ordine pubblico e sanità pubblica, alla navigazione, ancoraggio e sosta con qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale e ogni altra attività connessa agli usi civili del mare non espressamente autorizzata, lo specchio d'acqua nella Baia di Santa Panagia" e per "un raggio di 0,5 miglia nautiche dalla posizione della Sea Watch".



I PARLAMENTARI - Intanto, da Siracusa, Maurizio Martina ha detto di voler chiedere un "incontro urgente in Prefettura: ribadiremo la richiesta di potere essere accompagnati a bordo della nave per verificare le condizioni delle persone ed esercitare anche così le attività di sindacato ispettivo che spettano ai parlamentari. Il punto decisivo rimane quello di consentire lo sbarco di queste persone e la loro gestione ordinata".