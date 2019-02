Napoli, muore in ospedale dopo ore d'attesa

(Fotogramma)

Un'inchiesta interna sarà avviata dalla Asl Napoli 1 Centro per far luce sulla morte di un 72enne, avvenuta sabato intorno alle 21 nell'ospedale San Paolo di Napoli. I familiari hanno presentato una denuncia, lamentando che l'uomo, in ospedale dalle 14.30, non sarebbe stato visitato per 6 ore prima di morire. Inoltre il 72enne era stato portato nello stesso ospedale di Fuorigrotta tre giorni fa, venendo poi dimesso dopo accertamenti. Il pm ha disposto il sequestro della cartella clinica e l'autopsia sul corpo del 72enne.

Per il consigliere regionale campano dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione Sanità del Consiglio regionale della Campania, si tratta di "una vicenda sulla quale bisogna fare necessariamente chiarezza. Ancora una volta il sequestro della cartella clinica e l'autopsia spiegheranno le ragioni di un decesso e diranno se le tante di ore di attesa e i dolori lancinanti all’addome dovevano essere un campanello d’allarme e avrebbero dovuto richiedere un trattamento diverso. Questa volta è accaduto all’ospedale San Paolo di Fuorigrotta, un 72enne non ce l’ha fatta e scovare i responsabili, se ce ne sono, è sacrosanto". Borrelli ritiene "tempestiva" la richiesta di Ciro Verdoliva, neo commissario della Asl Napoli 1 Centro, di un'inchiesta interna: "Si diano alla famiglia risposte sull’accaduto", conclude Borrelli.