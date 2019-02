Roma, scontri tra tifosi al centro: 5 feriti

(Fotogramma)

E' di cinque feriti il bilancio della rissa avvenuta ieri sera, poco prima delle 22, nel quartiere Monti, a Roma, alla vigilia della partita di Europa League che si giocherà oggi all'Olimpico tra Lazio e Siviglia. Alla rissa tra via dei Serpenti e via Leonina hanno preso parte decine di persone, forse una quarantina. I feriti, un americano e quattro spagnoli, sono stati soccorsi e trasportati in codice giallo al Policlinico Umberto I e all'ospedale Santo Spirito. Sui fatti indaga la Digos.