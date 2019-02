Mafia Capitale, Alemanno condannato a 6 anni

(Fotogramma)

L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, è stato condannato a 6 anni di carcere per corruzione e finanziamento illecito in un filone del processo 'Mafia Capitale'. A emettere la sentenza i giudici della II sezione penale del Tribunale di Roma.

"E' una sentenza sbagliata. Ricorreremo sicuramente in Appello dopo aver letto le motivazioni - ha detto Alemanno dopo aver ascoltato in aula la sentenza - Io sono innocente, l'ho detto sempre e lo ribadirò anche davanti ai giudici di Appello".

Alemanno è stato condannato anche alla confisca di 298.500 euro e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Inoltre, non potrà contrattare con la pubblica amministrazione per due anni. E' stata fissata una provvisionale di 50mila euro sia per Ama che per il Comune di Roma.