Spari in aria a Roma: caccia a un uomo

Immagine d'archivio (Fotogramma)

In una strada senza uscita ha fermato il motorino, si è tolto il casco e ha esploso almeno due colpi in aria con una pistola scacciacani prima di ripartire. E' successo intorno alle 13 all'altezza del civico 41 di via Tivoli, in zona Tor Cervara. A chiamare il 112 un residente che ha visto l'uomo sparare e chinarsi a raccogliere i bossoli da terra prima di darsi alla fuga. L'uomo è al momento ricercato dalle volanti.