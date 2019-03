Manuel torna in piscina

(Fermo immagine dal video)

Manuel Bortuzzo torna in piscina per la riabilitazione. Il 19enne nuotatore veneto, che ha perso l'uso delle gambe dopo essere stato colpito da un proiettile, fuori da un locale nel quartiere Axa di Roma, è tornato in acqua. Con in testa la cuffia dell'amico Gabriele Detti, ha fatto le prime bracciate e ha salutato tutti quelli che in queste settimane gli sono stati vicino.





"Ciao ragazzi finalmente sono tornato oggi in vasca, un'emozione bellissima. Oggi inizia la mia riabilitazione in acqua, un saluto a tutti e ci vediamo presto", ha detto Bortuzzo in un video pubblicato sulla pagina Facebook 'Tutti con Manuel'.