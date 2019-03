Malore per Magliaro, ex braccio destro di Almirante

(Fotogramma/Ipa)

Malore per l'ex braccio destro di Giorgio Almirante, Massimo Magliaro, durante l'inaugurazione di piazza Almirante a Ladispoli. Magliaro, ex portavoce del leader del Msi, si è sentito male mentre si trovava sul palco. Subito soccorso, è stato trasportato al Policlinico Gemelli di Roma dove è ricoverato in terapia intensiva cardiologica. Le sue condizioni sarebbero stabili.