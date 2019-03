Domenica 31, lancette avanti

(FOTOGRAMMA/IPA)

Ora legale in avvicinamento. Ancora pochi giorni e poi, nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo, alle 2 di notte, dovremo spostare in avanti di un'ora le lancette degli orologi. O, più semplicemente, 'piazzare' alle 3 il nostro orologio digitale.

E per quello biologico? Per chi vuole vederla in questo modo, si dormirà un'ora in meno. E, di certo, farà notte un po' più tardi. Potrebbe però essere una delle ultime volte che facciamo tale cambio. Il Parlamento europeo, infatti, sta sostenendo la fine del passaggio dall'ora solare a quella legale e il 2021 potrebbe essere l'ultimo anno con un cambio stagionale dell'ora nell'Unione europea.



Saranno gli Stati membri dell'Unione ad avere il diritto di decidere il proprio fuso orario, secondo quanto prevede una risoluzione approvata dagli eurodeputati con 410 voti a favore, 192 contrari e 51 astensioni, che appoggia la proposta della Commissione europea, spostando però l'applicazione dal 2019 al 2021.