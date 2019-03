Giambrone: "Userò per Palermo il 'metodo Aeroporto'"

Il vicesindaco Giambrone

"Utilizzerò per Palermo il 'metodo aeroporto'. Dobbiamo programmare una serie di interventi in città, rispettare le date e consegnare i lavori per quelle date. Esattamente come ho fatto in questi anni per l'aeroporto 'Falcone e Borsellino', che ho avuto l'onore di presiedere". Lo ha annunciato il vicesindaco di Palermo Fabio Giambrone, con delega al Decoro, alla Polizia municipale e al Persona, ospite di 'Cronache siciliane' su Tgs. "Dobbiamo fare un lavoro complicato, difficile - dice Giambrone - la città ha bisogno di un passo nuovo e lo stiamo facendo". "Ho accanto a me persone molto motivate - prosegue il vicesindaco - L'assessorato al Decoro raccoglie tutte le istanze e deve raccogliere anche istanze di criticità".

"Noi riteniamo che la città ha bisogno di aver cura dei particolari - dice ancora Fabio Giambrone - il modello è quello: giro per la città, vedo le cose che non vanno e agisco. Giambrone ha poi ringraziato "la giunta precedente per il lavoro svolto. Abbiamo fatto un lavoro enorme per la città che costituisce un patrimonio". E conclude: "Siamo usciti dalla fase di emergenza. Ora passiamo alla fase successiva".