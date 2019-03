Papa, svelato il mistero del baciamano

(Afp)

"Il motivo è molto semplice: igiene. Quando ci sono lunghe file di fedeli, come a Loreto, il Papa vuole che si eviti il rischio di contagio, non per lui ma per la gente". E' quanto spiega Alessandro Gisotti, portavoce del Vaticano, a proposito del 'rifiuto' opposto dal Papa a un baciamano durante la sua visita al santuario mariano della Santa Casa di Loreto. La stessa cosa, precisa Gisotti, "non avviene con singole persone o con gruppi molto piccoli di fedeli: Papa Francesco ama abbracciare e farsi abbracciare dalla gente".