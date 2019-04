Questore Palermo a bimbi Brancaccio, 'riprendetevi il futuro'

Festa della Polizia a Palermo

"Essere qui a Brancaccio in un quartiere abitato da tantissima gente onesta significa riappropriarsi del territorio, delle proprie radici e affrancarci da un futuro che può e deve essere diverso per i mille ragazzi che sono qui. Un piccolo esercito che deve riprendersi il futuro e la speranza dimostrando che questa terra sa reagire nel ricordo del martire Puglisi". Così il questore di Palermo Renato Cortese alla Festa della Pilizia, che oggi si è celebrata al Teatro del sole a Brancaccio. "Oggi sono qui a dirvi che questo uomo non è morto ed è qui attraverso la presenza dei giovani - dice -. Quel germoglio di giustizia e fratellanza non è stato strappato via dal vento, non si è seccato con le tenebre".

"A voi giovani di Brancaccio dico continuate a camminare lentamente, a testa alta - prosegue il questore -, rifiutate il cappio disumano dell'oppressione perché voi siete liberi e questa libertà vi è stata donata con il sangue di uomini giusti come Don Pino, Falcone e Borsellino". E ancora: 2La vittoria contro la mafia significa credere ogni singolo giorno della nostra vita che possiamo aggiungere un tassello per sgretolare l'omertà, la mentalità mafiosa, la logica del malaffare, la macchina della paura. Dobbiamo ricomporre quel mosaico di solidarietà , rispetto dei diritti umani, uguaglianza per la cui tutela noi poliziotti offriamo la nostra vita e il nostro sacrificio".

E aggiunge: "Restituiamo ai giovani il futuro, proteggendoli dai pericoli ma considerandoli interlocutori privilegiati del nostro lavoro, a loro vogliamo infondere il coraggio e la forza di non cedere al ricatto mafioso e alle dinamiche dell'illegalità che si realizzano nei contesti anche di criminalità minorile".