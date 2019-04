Fico a Napoli: "Lo Stato deve presidiare"

(Fotogramma)

"Sappiamo che nella nostra città accadono queste cose terribili, però dobbiamo provare a invertire la rotta totalmente". Lo ha detto Roberto Fico, presidente della Camera dei Deputati, parlando con la preside della scuola del Rione Villa, quartiere San Giovanni a Napoli, a poca distanza dalla quale lo scorso 9 aprile è avvenuto un agguato nel quale un 57enne è stato ucciso davanti al nipotino. "Qui non serve qualcosa di emergenziale - ha spiegato Fico rivolgendosi alla dirigente scolastica - serve una programmazione che sia stabile e costante. Voi fate un lavoro eccezionale, ma dobbiamo essere tutti insieme come Stato a sviluppare un lavoro ancora più forte, per esservi vicino, per comprendere come possiamo agire sempre meglio".

"Ci vuole la presenza dello Stato - ha sottolineato - non è possibile che ci siano poche o zero volanti, serve che ci siano i vigili urbani, la polizia e i carabinieri. La zona deve essere presidiata e presidio non significa militarizzazione". "Bisogna presidiare - ha ribadito Fico - e militarizzare tutto il resto, assistenti sociali, cultura, istruzione, formazione, educazione, sport e piazze sociali".

"Dobbiamo portare via i ragazzi da un destino che a volte è segnato - ha scandito ancora il presidente della Camera - La grande sfida dello Stato deve essere che nessun ragazzo abbia il destino segnato". "Dobbiamo dare opportunità di chance nuove - ha aggiunto - tramite la scuola e un patto sociale forte tutti noi possiamo farlo. E' finito il periodo dell'emergenza, deve iniziare il periodo della programmazione. Lo deve fare il Parlamento, devono farlo le Commissioni e i Ministeri insieme. Si devono fare cose nell'immediato, perché devono arrivare più polizia, vigili e carabinieri ma al contempo dobbiamo riuscire a programmare".