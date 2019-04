Roma, bimbo precipita dal 5 piano

(AdnKronos)

Un bimbo è precipitato dal quinto piano di un palazzo in via Giulio Galli, zona Giustiniana, a Roma. Il piccolo, soccorso dal 118, è cosciente ma in gravissime condizioni. Secondo le prime informazioni, in casa con lui ci sarebbero stati i genitori.

Il bambino, 8 anni, è stato poi trasportato con l'elisoccorso al Policlinico Gemelli: ha riportato fratture alle gambe a alle braccia. Sul posto è intervenuta la polizia.