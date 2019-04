Treno travolge auto, muore una donna

Tragedia nella tarda serata di martedì, nel siracusano. Un'anziana donna a bordo della sua auto è morta travolta da un treno della linea ferroviaria Modica-Siracusa.

Secondo una prima ricostruzione la vettura, guidata dal marito della vittima, sarebbe rimasta bloccata sui binari prima del passaggio del treno. L'uomo sarebbe sceso per fermare il convoglio che, però, ha travolto la donna rimasta in auto. Il marito - rimasto ferito - è adesso indagato per omicidio colposo.

È poi ripreso alle 5:20 il traffico ferroviario fra Perugia e Perugia Ponte San Giovanni (linea Terontola-Foligno-Orte) sospesa dalle 22.45 della sera per l'incidente ad un passaggio a livello regolarmente chiuso. Rfi rammenta che "è necessario rispettare il Codice della Strada" e che "il passaggio a livello deve essere attraversato solo quando le barriere sono completamente alzate, attendendo quindi la completa riapertura di queste. Quando le sbarre iniziano a chiudersi è assolutamente necessario fermarsi. E, quando sono abbassate, è vietato, oltre che pericoloso, tentare di sollevarle, scavalcarle o passarci sotto".