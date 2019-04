In fiamme discarica abusiva, paura a Roma

(Foto dal profilo Twitter dei Vigili del Fuoco)

Incendio nella notte in una discarica abusiva in via Collatina Vecchia all'altezza della stazione Palmiro Togliatti, a Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale e i vigili del fuoco. Le fiamme hanno interessato la vegetazione e i rifiuti che si trovavano sul terreno.

Il rogo è "sotto controllo", fanno sapere in un tweet i vigili del fuoco sottolineando che sono "lunghe le operazioni di bonifica".