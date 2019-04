Roma, 16enne ferito lasciato davanti al Gemelli: grave

(Foto Fotogramma/Ipa)

Giallo a Roma. Un ragazzo di 16 anni, albanese, con ferite d'arma da fuoco nella zona inguinale, è stato lasciato ieri sera da un'auto davanti al piazzale del Pronto soccorso del Policlinico Gemelli. Il ragazzo è stato ricoverato in codice rosso. Sul caso sta indagando la squadra mobile di Roma per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.

Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere della zona per risalire all'auto che ha lasciato il sedicenne davanti al Policlinico per poi darsi alla fuga.