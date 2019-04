Barca contro ponte, morta una donna /Foto

Foto dei vigili del fuoco

Una donna è morta a Jesolo a seguito dell'impatto della sua barca con il ponte ciclopedonale San Giovanni. La vittima, che percorreva il fiume Sile, è rimasta schiacciata tra il ponte e l'imbarcazione nel tentativo di evitare l'impatto. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'imbarcazione, mentre il personale medico del Suem ha constatato la morte della donna. Sono in corso i rilievi della polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente.