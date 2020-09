Milano, occupata sala prove Fo-Rame

Foto da pagina Fb 'Circolo dell'hotel'

Occupata a Milano la sala prove della Compagnia Teatrale Fo Rame, dedicata a Dario Fo e Franca Rame. L'occupazione dello stabile è avvenuta sabato scorso in nome dell'antifascismo ed è stata rivendicata su Facebook dal 'Circolo dell'hotel'. ''In concomitanza con la pagliacciata del ministro degli interni - si legge nel post dei centri sociali- un nuovo spazio in città viene liberato. Un gruppo di ragazzi studenti e lavoratori antifascisti e anticapitalisti occupano uno spazio resistente contro il fascismo dilagante''. Appesi al palazzetto in via Bordighera 2 vari striscioni. 'Qui nessuno arretra contro fascismo e capitalismo costruiamo comunità resistenti', si legge su uno di questi.

Jacopo Fo ''Strano antifascismo' - Critico il figlio della coppia di attori, Jacopo Fo che, in un commento al post citato, scrive: ''Avete occupato lo spazio prove della Compagnia Teatrale Fo Rame. Mi sembra un po' strano fare antifascismo colpendo chi dai fascisti e dallo Stato ha subito ogni sorta di violenza e sopruso''.