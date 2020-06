Al San Giuseppe Roma serata per scuola bimbi a Reyhanli

Un'iniziativa benefica a Roma a sostegno dell'associazione 'Every child is my child', per i bimbi della Plaster School di Reyhanli, sulle coste della Turchia vicino al confine con la Siria. L'appuntamento è presso l'Istituto San Giuseppe Casaletto, a partire dalle ore 19.00, per l'evento 'Combattenti: la Siria che resiste': in programma la lettura di brani interpretati, tra gli altri, da Michela Cescon, Donatella Finocchiaro, Violante Placido e Vittoria Puccini.