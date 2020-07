Papa a giovani: "Non siate zitelloni"

(Afp)

"Non bisogna perdere mai la memoria. Nella memoria incontrerete Dio". Così Papa Francesco in un videomessaggio ai giovani in occasione dei 25 anni di vita di 'Nuovi Orizzonti'. Bergoglio esorta a guardare "il futuro, perché la vita non finisce qui". E poi aggiunge: "Nessuno di voi è nato per essere 'zitellone' o 'zitellona' in senso spirituale. Forse tanti di voi non vi sposerete, ma dovrete essere fecondi, e dare questa vostra gioia come fecondità agli altri. Memoria e speranza di fecondità”.