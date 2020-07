"Cercasi scambisti", spuntano manifesti a Roma

Uno dei misteriosi manifesti in viale Maresciallo Pilsudski (foto Adnkronos)

La frase, eloquente, è sparata a caratteri cubitali su fondo colorato: "Cercasi Scambisti" e da qualche giorno a Roma non si parla d'altro. Trovata pubblicitaria o un sincero appello per cercare coppie scambiste? Chissà. Fatto sta che la singolare richiesta è stata stampata su diversi cartelloni apparsi in alcune strade della Capitale, da Corso Francia ai Parioli, passando per i quartieri Flaminio e Pinciano.

Sui manifesti non ci sono riferimenti a marchi o siti web o contatti telefonici. E sono in molti a scommettere che si tratta di una trovata pubblicitaria. Qualche mese fa, sempre sui muri di Roma, erano apparsi dei misteriosi cartelloni su fondo rosso che contenevano dei messaggi d'amore come 'Non voglio mai quello di cui ho bisogno' e 'Non basta un elastico per tenerci insieme'. Era la promozione dell'ultimo album di Coez.