Carabinieri: cambio al vertice Legione Lazio, Rispoli lascia comando a Minicucci

Marco Minicucci, nuovo comandante Legione carabinieri Lazio

Cambio al vertice della Legione carabinieri Lazio: il generale di Divisione Andrea Rispoli oggi ha ceduto il comando al generale di Brigata Marco Minicucci. Il passaggio di consegne è avvenuto nel corso di una cerimonia all’interno della caserma ‘Giacomo Acqua’ di piazza del Popolo , a Roma, alla presenza del vicecomandante generale dell’Arma e comandante Interregionale ‘Podgora’, generale di Corpo d’Armata Ilio Ciceri.

Il generale Rispoli, dopo aver salutato le numerose autorità presenti, ha ringraziato tutti i militari delle diverse articolazioni della Legione per l’eccezionale impegno profuso nel corso del suo biennio di comando. L’ufficiale generale ha ringraziato, inoltre, i delegati dell’Organismo di Rappresentanza di Base per gli spunti di proficua e propositiva collaborazione offerti, rivolgendo, infine, un affettuoso pensiero ai caduti, ai feriti in servizio e ai loro familiari.

Il generale Rispoli passa al vertice del Comando Carabinieri Ministero Affari Esteri, preposto alla tutela della sicurezza delle sedi del dicastero e delle rappresentanze diplomatiche d’Italia all’estero. Il generale Minicucci, 55enne, proviene dal comando generale dell’Arma, dove ha ricoperto l’incarico di capo del IV Reparto ‘Sostegno Logistico’ e, in precedenza, quello di capo del VI Reparto ‘Pianificazione, Programmazione, Bilancio e Controllo’ e di capo ufficio Operazioni. Nel corso della sua carriera, il generale Minicucci ha, inoltre, retto il comando provinciale di Napoli e il comando del Reparto Territoriale di Frascati.