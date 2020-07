Roma, centro off limits per scooter

Il varco elettronico di via San Sebastianello (AdnKronos)

di Cristiana Deledda

Niente più vigili ai sei varchi del Tridentino. Sono entrati in funzione gli occhi elettronici, pronti a scattare le foto delle targhe di auto e scooter che entrano senza permesso nella zona Ztl A1 del Tridente. Immagini che verranno automaticamente inviate alla polizia locale. Dopo il periodo di pre-esercizio (iniziato il 13 maggio scorso) e slittamenti vari dalle 6:30 di questa mattina, il centro della capitale è ufficialmente off limits anche per le due ruote.



Per chi non è autorizzato scatterà la multa se tenterà di passerà dai sei varchi elettronici, collocati in via di Ripetta, via dei Pontefici, via Condotti, via di Propaganda, via di San Sebastianello e via del Gambero, attivi dalle 6:30 alle 19, dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) e il sabato dalle 10 alle 19 (festivi esclusi).

Vie interne ancora 'no scooter free' - In attesa di dati ufficiali, la fotografia delle vie del Tridentino nel primo pomeriggio non si può certo definire 'scooter free': molti i motorini parcheggiati su via di Ripetta e sulle perpendicolari, da via Angelo Brunetti a via del Vantaggio, da dove si può facilmente aggirare il varco entrando in contromano da passeggiata di Ripetta.

'Almeno una ventina di giorni per dati su infrazioni' - ''Ci vorranno almeno una ventina giorni per avere i dati sulle infrazioni - dicono all'AdnKronos dall'Agenzia per la mobilità di Roma -. Al momento quello che abbiamo è un dato grezzo, le telecamere fotografano anche mezzi della polizia, ambulanze e vigili del fuoco mentre quelli della 'lista bianca', veicoli e scooter autorizzati, neanche vengono segnalati. Spetterà poi alla polizia locale fare una scrematura sui passaggi non autorizzati, con una valutazione targa per targa''. Di sicuro per tutto luglio gli occhi elettronici non concederanno scampo, anche se l'amministrazione capitolina sta valutando se spegnerli ad agosto per non creare ulteriori difficoltà alla mobilità romana, messa già a dura prova dalla prevista chiusura della Metro A per interventi di manutenzione.