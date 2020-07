L'ex Pm: "Salvini faccia concorso e poi parli"

(Fotogramma /Ipa)

"E' superiore ad ogni immaginazione la violenza e volgarità di alcuni commenti alla decisione del Gip di Agrigento e davvero profondo è il disgusto che provocano. Ovviamente non è in gioco il dissenso verso il contenuto della decisione - che può anche essere opinabile - ma piuttosto la grave sollecitazione all'intolleranza verso la Giurisdizione non gradita al potere od alle masse adeguatamente indottrinate". E' la denuncia di Leonardo Agueci, ex procuratore aggiunto di Palermo e oggi in pensione. "E al Ministro Salvini, che invita il Giudice a candidarsi alle elezioni per entrare in Parlamento, mi sento di rispondere con un corrispondente invito a mettersi a studiare diritto per prepararsi al concorso in magistratura!!", aggiunge.