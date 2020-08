Operaio muore mentre lavora a stazione Brindisi

(Fotogramma)

Un operaio di una ditta appaltatrice, impegnato per conto di Italferr nei lavori di potenziamento di RFI nella stazione di Brindisi, è deceduto all’1.00 di questa notte. Sul posto sono intervenuti il 118 e l’Autorità Giudiziaria. Per accertare le cause dell’incidente è stata avviata un’inchiesta interna. Rete Ferroviaria Italiana e Italferr, in una nota, esprimono cordoglio e vicinanza ai familiari.