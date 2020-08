Roma, grosso incendio alla Magliana

(foto Adnkronos)

E' stato domato solo in serata il grosso incendio in via del Cappellaccio 132, zona Magliana a Roma (VIDEO).

L'incendio ha interessato quattro capannoni industriali. Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco al momento non risultano feriti. Al lavoro oltre 15 pattuglie della polizia locale di sei Gruppi: oltre Eur e Marconi, anche i gruppi Tintoretto, Monteverde e Gpit e Mare.

I Vigili del fuoco per questioni di sicurezza hanno disposto la chiusura, fino a quando l'incendio non è stato domato, di via del Cappellaccio e della via del Mare tra Cocchieri e Tor di Valle in entrambe le direzioni.

Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco al momento non risultano feriti. A via Ostiense solo chiusure temporanee tra via di Decima a via Monte del Finocchio, direzione Roma, e tra via Monte del Finocchio e via Frugoni in ambo i sensi, per agevolare il passaggio dei mezzi di soccorso per interventi di spegnimento.

"Tanta paura per gli automobilisti ma non risultato feriti". Lo riferisce all'Adnkronos Salute Livio De Angelis, direttore generale del Numero unico d'emergenza (Nue) 112. "La prima chiamata al 112 è attivata alle 15.48 e poi è stato un pomeriggio di fuoco nella centrale, con centinaia di chiamate di automobilisti allarmati che passavano sul viadotto della Magliana - aggiunge De Angelis - abbiamo attivato i Vigili del fuoco e la Polizia municipale per la viabilità, perché molte telefonate riguardavano la scarsa visibilità sul viadotto".