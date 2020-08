Diretta Fb, poi lo schianto: morto 13enne

(IPA/FOTOGRAMMA)

È ancora vivo il bambino di 9 anni coinvolto nel terribile incidente avvenuto la notte tra venerdì e sabato sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo in cui ha perso la vita il fratellino di 13 anni. In un primo momento era stata data dagli inquirenti la notizia della morte del bimbo; in realtà il piccolo, seppure gravissimo, è ancora vivo ed è ricoverato in neuro rianimazione a Villa Sofia, a Palermo. Resta in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, la Bmw su cui viaggiavano il padre con i due figli è uscita di strada e si è ribaltata: prima di schiantarsi, l'uomo ha fatto una diretta Facebook. Si vede il suo volto al buio mentre guida. Poi il silenzio.



Sul luogo sono intervenuti 4 equipaggi della Stradale di Trapani e dei reparti distaccati di Alcamo e Marsala, personale Anas, dei Vigili del Fuoco e del 118, che hanno messo in sicurezza la carreggiata e prestato i necessari soccorsi. Il padre dei due bambini è stato trasportato in gravissime condizioni all'Ospedale Villa Sofia di Palermo.