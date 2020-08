Dalla Gregoretti sbarcano 16 minori

(Fotogramma)

Da nave Gregoretti sbarcano 16 persone che si sono dichiarate minori (tutte tra i 15 e i 17 anni). Lo fanno sapere fonti del Viminale. Per la nave, con 131 migranti soccorsi in mare nei giorni scorsi, questa è stata la prima notte ormeggiata alla banchina Nato di Augusta (Siracusa). I naufraghi vengono rifocillati e assistiti ma per il momento, a parte i minori, rimangono a bordo della nave militare. Si attende l'ordine del governo per farli sbarcare. Ieri il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha invocato l’intervento dell’Unione Europea. "La Gregoretti ha ormeggiato al porto di Augusta, come è normale che sia per una nave militare. Ora la Ue risponda, perché la questione migratoria riguarda tutto il Continente", le parole dell’esponente del M5S.