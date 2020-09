Superenalotto record, a Lodi vinti 209 milioni con giocata da 2 euro

(Fotogramma)

Una vincita da oltre 209 milioni di euro. Il sei da record del Superenalotto è stato centrato a Lodi, in Lombardia. La vincita da 209.160.441,54 euro è stata messa a segno presso il punto vendita Bar Marino di via Cavour 46, grazie ad una giocata di soli 2 euro.

''E’ Record! Questa sera è stata assegnata la vincita più alta nella storia del SuperEnalotto di Sisal nonché il premio più alto al mondo, un “6” da 209 milioni di euro'', comunica Sisal. "Quella di stasera è la prima vincita con punti sei del 2019 e la 121esima vincita con punti 6 realizzata dalla nascita del SuperEnalotto. La sestina vincente è stata: 7, 32, 41, 59, 75, 76 - Jolly 21- SuperStar 11''. ''Il 6 mancava dal 23 giugno 2018 - continua Sisal - quando, grazie a un sistema della Bacheca Sisal sono stati 45 i vincitori a dividersi il Jackpot da ben 51,3 milioni di euro. Una vincita democratica che ha baciato 11 regioni italiane''.

''Di seguito la classifica dei 5 montepremi più alti di sempre nella storia del SuperEnalotto:

-13/08/2019 209.000.000,00 euro Lodi;

-30/10/2010 177.729.043,16 euro Sperlonga e altre città;

-27/10/2016 163.538.707,00 euro Vibo Valentia;

-22/08/2009 147.807.299,08 euro Bagnone;

-09/02/2010 139.022.314,64 euro Parma e Pistoia.

A commentare la vincita è la titolare Marisa, subito corsa al bar da casa appena saputo del colpo milionario. ''Si tratta della terza vincita di un certo rilievo nel nostro bar - racconta ad Agipronews - Nel 2017 sempre qui è stato centrato un 5 da 107mila euro, mentre l'anno scorso è arrivato un 5stella da 50mila euro''.

Per ora, però, nessun indizio sul vincitore. ''La schedina vincente era da 2 euro, ma non so chi sia l'autore della giocata, e al momento non so neanche quando è stata convalidata. Ci troviamo al centro di Lodi, ma qui arrivano parecchi avventori da fuori, innanzitutto per il mercato. È incredibile - conclude, mentre alle sue spalle crescono i rumori dei festeggiamenti - ancora non realizziamo. È un momento bellissimo''.