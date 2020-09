Scontro mortale sull'A14

(Fotogramma)

Incidente mortale sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto di autostrada tra Cesena Nord e Forlì, in direzione Bologna, all'altezza del chilometro 82. L’incidente, avvenuto prima delle 7 di questa mattina, ha visto coinvolta una sola auto, per cause ancora al vaglio: una persona ha perso la vita mentre un’altra è rimasta ferita. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, vigili del fuoco, polizia stradale e personale della Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia.