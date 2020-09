Cade un meteorite in Sardegna, cielo illuminato a giorno

(Fotogramma)

Un lampo improvviso, il cielo illuminato a giorno e un gran silenzio. Nella tarda serata di ieri un palla luminosa ha attraversato la volta notturna in Sardegna, forse un meteorite che precipitava, e ha stupito tutti i cittadini.

Decine di segnalazioni sono arrivate da ogni parte della regione, ha raccontato l'Unione Sarda, che ha raccolto le testimonianze degli utenti di Cagliari, Villacidro, Carbonia, Nuoro, Sassari e Dolianova. "Sono una vostra lettrice - si legge in uno dei commenti al quotidiano sardo - Volevo segnalarvi una scia infuocata attraversare il cielo. Un qualcosa di molto strano, impossibile da fotografare per la sua super velocità! Chissà...di cosa si sarà trattato?". Il corpo celeste viaggiava velocissimo e potrebbe essersi schiantato in mare.