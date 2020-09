Prof massacrato di botte

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un professore universitario è stato massacrato di botte senza motivo mentre stava tornando a casa. E' successo ieri pomeriggio a Bologna, dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile del comando provinciale hanno arrestato un 52enne, clochard olandese, per lesioni personali aggravate. Il docente universitario, di 69 anni, è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi per essere medicato e ricoverato a seguito delle numerose ferite riportate al volto, giudicate guaribili in 25 giorni.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, è emerso che l’aggressore, dopo aver incrociato il professore che stava tornando a casa, senza alcuna ragione, lo ha prima colpito al volto con due pugni, procurandogli uno choc iniziale e facendogli perdere i sensi. Poi, quando il malcapitato è caduto a terra, ha continuato a colpirgli la testa e il costato con estrema violenza.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 52enne è stato rinchiuso in camera di sicurezza, in attesa di comparire in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto, prevista per domani. Nelle ultime due settimane l'uomo aveva già aggredito altri passanti, a Udine e a Pordenone. Per quei fatti era stato denunciato a piede libero e da alcuni giorni si trovava a Bologna.